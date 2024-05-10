Нардепу Клочко избрали меру пресечения: ранее у него нашли "лишние" 11 миллионов гривен

В начале мая народного депутата Андрея Клочко уличили в незаконном обогащении. Стало известно, какую меру пресечения применили к "слуге народа" на время проведения расследования.

Согласно решению ВАКС, Андрей Клочко должен внести многомиллионный залог.

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Какие ограничения применили к Клочко

Так, на заседании 10 мая судья избрал нардепу меру пресечения в виде 12 миллионов гривен залога. Он должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Кроме того, на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

️прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

️не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

️сообщать детективу, прокурору и суд об изменении места своего проживания и места работы;

️воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

️сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия этих обязанностей действует до 10 июля.

Напомним, что 2 мая народному депутату от фракции "Слуга народа" объявили подозрение. Клочко инкриминируют незаконное обогащение на 11 миллионов гривен.

Следствием было установлено, что в 2020-2021 годах Клочко приобрел 5 квартир в Киеве, 3 земельных участка в Киевской области, 2 нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz – стоимостью в 25 миллионов гривен. Большую часть имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Однако в НАБУ выяснили, что ни официального дохода и сбережений его и жены за этот период, ни доходов его родственников не было достаточно для приобретения этого имущества. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средств нардепа составляет 11 миллионов гривен.