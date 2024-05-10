Відповідно до рішення ВАКС, Андрій Клочко мусить внести кількамільйонну заставу.

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Які обмеження застосували до Клочка

Так, на засіданні 10 травня суддя обрав нардепові запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави. Вона має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Крім того, на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

️не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

️утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії цих обов'язків чинний до 10 липня.

Нагадаємо, що 2 травня народному депутату від фракції "Слуга народу" оголосили підозру. Клочку інкримінують незаконне збагачення на 11 мільйонів гривень.

Слідством було встановлено, що у 2020-2021 роках Клочко придбав 5 квартир у Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz – вартістю у 25 мільйонів гривень. Переважну частину майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Однак у НАБУ з'ясували, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 мільйонів гривень.