Россияне готовятся к новому наступлению на Юге: когда оно может начаться

Российские оккупанты накапливают ресурсы вблизи Мариуполя. Это может свидетельствовать о вероятных попытках оккупантов в дальнейшем атаковать в сторону Угледара Донецкой области и в целом Запорожской области.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что оккупанты могут попытаться усилить свое давление на Юге. Есть такие предположения.

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Что происходит на Юге

Как отметил Андрющенко, оккупанты усиленно развивают логистику и наполняют лагеря возле Мариуполя. Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Есть предположение, что они могут попытаться осуществить атаки на Запорожском направлении.

Это еще надо смотреть на конец июля – начало августа. Там идет сейчас не просто перемещение. А развитие логистики. Смотрим также на наполненность лагерей. На все эти движения. Если они таки попытаются пойти в наступление... Запорожское направление чем интересно. Там приазовские степи. Если пойдут, то потери оккупантов в космос взлетят,

– подчеркнул Андрющенко.

В течение следующих недель будет видно, будут ли захватчики накапливать ударный кулак, как они это делали в свое время на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Очевидно, что у россиян есть несколько планов, что делать с собственными резервами. Поэтому атаки могут пойти и на других участках.

Это война. Оккупанты строят не один план. Точно имеют 2 – 3 плана, где будут усиливать давление. Все будет зависеть от многих факторов. В том числе и от того, как мы будем давить; как будем выносить их логистику и тому подобное,

– подчеркнул Андрющенко.

Потери России в войне: коротко

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 535 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8031 российский танк, 15413 боевых бронированных машин, 14246 артиллерийских систем, 1108 РСЗО, 863 средства ПВО и так далее.