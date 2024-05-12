Это очень опасно: какие угрозы несет железная дорога и развитие логистики агрессора возле Мариуполя

Россияне продолжают строить железную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым. Еще буквально несколько недель – и она будет готова. Это улучшит логистику оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ситуация угрожающая. Эту железную дорогу нужно уничтожить.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Андрющенко, сейчас оккупанты вкладывают рельсы на мост, который находится под поселком Гранитное. Далее процесс пойдет быстрее. И под конец мая – начало июня железную дорогу могут запустить. Есть предположение, что тогда оккупанты смогут давить на некоторых участки, где сейчас у них есть определенные трудности с логистикой.

Мы слышим заявления, что железная дорога будет в зоне поражения. Но почему мы сейчас обнародовали карту этой железной дороги? До моста в Гранитном где-то 40 километров от линии соприкосновения. До второго моста, который расположен западнее, где-то 30 километров. До точки соединения ветки "Мариуполь – Волноваха" и ту, которую сейчас тянут, менее чем 30 километров. Уже зона поражения. Мы с сентября об этом говорим,

– сказал Андрющенко.

Хуже всего то, что есть участки, где оккупанты смогут прятать свою военную технику, боеприпасы и тому подобное. К примеру, на том же Металлургическом комбинате имени Ильича есть огромное количество помещений, куда подходит железная дорога. Потом будет буквально невозможно определить, где оккупанты прячут все.

Ранее уже были два удара по этой железной дороге. И они явно замедлили строительство где-то на два месяца.

Не находим хорошего ответа, почему нет сейчас ударов. Дважды били – и оно замедляло строительство. Если бы тогда не били, то поезда уже бы ехали. А так оттянули на 2 месяца. Сейчас бы ударили – еще бы оттянули. И так далее. А там может потом уже бы деоккупировали территорию или оккупантам уже бы не до железной дороги было. Если запустят железную дорогу, то даже, если "сложится" Крымский мост, то разве что Путину обидно будет. Из реальных последствий ничего не произойдет. Потому что у оккупантов будет другая железная дорога. Это очень опасно,

– подчеркнул Андрющенко.

Железная дорога возле Мариуполя: коротко