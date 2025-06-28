Будет праздновать День Конституции с Зеленским: Анджей Дуда приехал в Киев

Действующий президент Польши прибыл в Киев утром 28 июня. Это его прощальный визит на этом посту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Польши в Украине и Андрея Сибигу.

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Что известно о визите Дуды в Киев

Анджей Дуда планирует встретиться с Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярии польского лидера. Это довольно символично, ведь 28 июня в Украине празднуют День Конституции, а польский президент много помог нашему государству.

"Временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич встретил президента Анджея Дуду на железнодорожном вокзале в Киеве. Приветствуем!" – отметили в посольстве Польши.

Дуда приехал в Украину: смотрите видео

Андрей Сибига подтвердил, что Дуда встретится с Зеленским ко Дню Конституции.

Я был рад приветствовать настоящего друга Украины Анджея Дуду сегодня утром на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Президент Дуда стоял бок о бок с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии. Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с Украиной. Наш гость отпразднует с нами День Конституции Украины и встретится с президентом,

– написал министр.

Накануне киевлян предупредили об ограничении движения в центре столицы.