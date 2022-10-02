"Мина замедленного действия": как могут измениться выплаты россиянам за участие в войне в Украине

Захватчики получали за участие в войне в Украине около 200 тысяч рублей. Теоретически после незаконной аннексии оккупанты, по своей помешанной логике, будут считать, что это теперь их территории. Соответственно и выплаты могут быть значительно ниже. Если так произойдет, это станет "миной замедленного действия" для оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, для многих российских убийц деньги – последняя причина, по которой они "гниют" в окопах. Потенциальное уменьшение выплат серьезно ударит по мотивации оккупантов.

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По логике, эти суммы будут уменьшать. Но таким образом они закладывают мину медленного действия под всю армию. У тех россиян, которые умудрились выжить за 7 месяцев войны, могут уменьшиться выплаты из 200 тысяч где-то до 50–60. Для них это будет как серпом по одному месту,

– отметил Ступак.

Возрастут конфликты, и будет больше рапортов

По мнению Ступака, после уменьшения выплат оккупанты точно будут предоставлять больше рапортов об отказе принимать участие в боевых действиях. Известно, что уже сейчас россияне во многих местах пишут такие заявления. Однако часто эти бумажки не доходят до командования.

Кроме того, вполне реально, что оккупанты при низкой зарплате будут просто бросать оружие и покидать позиции. У них не будет никакой мотивации рисковать жизнью. Это еще и может спровоцировать дополнительные конфликты.

Те оккупанты, которые уже находятся в Украине, будут обвинять пришедших "чмобиков" – и зарплата упала. Они вполне могут увидеть в них врагов. Для нас это на руку,

– подчеркнул Ступак.

Ступак о выплатах российским оккупантам: смотрите видео

Напомним, по состоянию на 2 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили более 60 тысяч российских захватчиков. За минувшие сутки на концерт к Кобзону отправились около 500 оккупантов.

В Офисе Президента уже отреагировали на эту важную цифру. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, раненых оккупантов втрое больше. Мобилизированным из России нужно задуматься, куда исчезла так называемая "вторая армия мира".