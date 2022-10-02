Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, для багатьох російських вбивць гроші – остання причина, через яку вони "гниють" в окопах. Потенційне зменшення виплат серйозно вдарить по мотивації окупантів.

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За логікою, ці суми будуть зменшувати. Але у такий спосіб вони закладають міну повільної дії під всю армію. В тих росіян, яку примудрилися вижити за 7 місяців війни, можуть зменшитися виплати з 200 тисяч десь до 50-60. Для них це буде як серпом по одному місцю,

– зазначив Ступак.

Зростуть конфлікти, і буде більше рапортів

На думку Ступака, після зменшення виплат окупанти точно надаватимуть більше рапортів про відмову брати участь у бойових діях. Відомо, що вже зараз росіяни багато де пишуть такі заяви. Однак часто ці папірці не доходять до командування.

Крім того, цілком реально, що окупанти при низькій зарплаті просто кидатимуть зброю і залишатимуть позиції. У них не буде жодної мотивації ризикувати життям. Це ще й може спровокувати додаткові конфлікти.

Ті окупанти, які вже перебувають в Україні, будуть звинувачувати "чмобіків", що ті прийшли – і зарплата впала. Вони цілком можуть побачити в них ворогів. Для нас це на руку,

– наголосив Ступак.

Ступак про виплати російським окупантам: дивіться відео

Нагадаємо, станом на 2 жовтня Збройні Сили України знищили понад 60 тисяч російських загарбників. За минулу добу на концерт до Кобзона відправилися близько 500 окупантів.

В Офісі Президента вже відреагували на цю важливу цифру. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, поранених окупантів втричі більше. Мобілізованим з Росії потрібно задуматися, куди зникла так звана "друга армія світу".