Это не ЮКОС: Зеленский отреагировал на попытки России перевести ЗАЭС в "свою собственность"

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС России. Однако международное сообщество будет контактировать насчет атомной станции только с Украиной, ведь никто не примет эту очередную попытку аннексии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 6 октября, сообщает 24 канал. Он отметил, что сегодня провел встречу с прибывшим в Киев генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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ЗАЭС была и будет украинской

Зеленский рассказал, что переговоры с Гросси касались, прежде всего, ситуации на захваченной российскими террористами Запорожской атомной станции. Однако, по словам президента, на самом деле эта тематика гораздо шире – она касается не только Украины и не только в контексте радиационной безопасности.

Конечно, любые решения текущего руководителя России относительно Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, глупы. Это же атомная станция. Это ведь вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов.

"И было важно услышать от господина Гросси, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это – украинская собственность. Была, есть и будет", – отметил Зеленский.

Что такое дело ЮКОСа Дело ЮКОСа – это общеупотребляемое название событий, связанных с незаконной экспроприацией российским правительством имущества частной нефтяной компании ЮКОС и преследованием ее менеджеров. Акционеры компании искали правовую защиту и компенсацию за пределами России – в Международном третейском арбитражном суде в Гааге и Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Дело началось в 2003 году по уголовному преследованию основных совладельцев "ЮКОС"

Данные "Википедии" Дело ЮКОСа – это общеупотребляемое название событий, связанных с незаконной экспроприацией российским правительством имущества частной нефтяной компании ЮКОС и преследованием ее менеджеров. Акционеры компании искали правовую защиту и компенсацию за пределами России – в Международном третейском арбитражном суде в Гааге и Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Дело началось в 2003 году по уголовному преследованию основных совладельцев "ЮКОС" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

По его словам, сейчас на станции находятся примерно 500 оккупантов, что означает не менее 500 рисков катастрофы.

"Мир это понимает. И я благодарю за поддержку всех, кто борется за возвращение полного украинского контроля над станцией и за ее полную демилитаризацию. Другой аспект этой темы – электричество", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что если Запорожская станция не работает, в Украине возникают определенные сложности, в частности ситуация, когда наше государство не имеет профицита электричества, которое, между прочим, можно экспортировать в страны ЕС.

"Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения. Это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно", – объяснил президент.

Зеленский подытожил, что всем в Европе нужно вместе бороться за свои интересы – в полном единстве.

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