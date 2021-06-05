Скандал и дерзкий шпионаж: как Дания подставила Меркель

Королевство Дания предоставило незаконную возможность для спецслужб США прослушивать скандинавских политиков и даже канцлера Ангелу Меркель.

Операция по разоблачению этого факта получила кодовое название "Данхаммер" – "Датский молот". Это уже вызвало скандал в Европе. Как развивалась ситуация, первыми рассказали в издании DR.dk.

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Почему так произошло

Мощная американская спецслужба NSA (National Security Agency, Агентство нацбезопасности – 24) сотрудничала с военной разведкой Дании. Используя интернет-кабели, американцы могли шпионить за политиками Германии, Франции, Норвегии и Швеции.

История начинается с 2013 года и Эдварда Сноудена, который перехватил и обнародовал секретные данные нацбезопасности. Он доказал, что именно АНБ стояла за "глобальным надзором" и шпионила за лидерами союзных Америке государств.

Среди них были даже канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний глава МИД ФРГ (сейчас президент страны – 24) Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер оппозиции в Бундестаге Пеер Штайнбрюк. Такими были выводы внутреннего расследования еще в 2015 году (шпионаж было совершено в 2012-2014 годах).

Это крупнейший скандал с разведкой в истории Дании,

– сказал источник датскому изданию.

Также АНБ получило доступ к телефонам некоторых политических деятелей. Через них АНБ пыталось извлечь информацию и коммуникацию из огромных потоков данных, проходящих через интернет-кабели в Данию и обратно. На профессиональном языке, такие телефоны называются "селекторами".

АНБ, шпионящий через гаджеты / коллаж ACLU

Удалось перехватить все: от текстовых сообщений до звонков, причем не только народных избранников и их контактов. "Это могут быть люди, которые незаконно скрываются в стране. Или журналисты, обсуждающие деликатные вопросы. Политические активисты, оппозиция из других стран", – сказал шведский депутат Йенс Холм. "Это нарушение прав всех причастных", – добавил он.

Очень сложно объяснить, как это отвечает интересам Дании или западных стран. Наоборот, это подрывает наши политические системы,

– сказал вещателю DR Пернил Бойе Кох, руководитель исследований в Департаменте по правам человека Дании.

В принципе, это законно. Но политически чувствительно и будет иметь последствия, уверены опрошенные аналитики.

"Королевская драгоценность": как Дания и АНБ шпионили

Для этого, как узнали в DR, использовали сложную систему с кодовым названием "королевская драгоценность". Издание имеет секретный пароль к ней, но решило не публиковать его. Тому, кто был внутри, были доступны звонки, чат-сообщения и текстовые смс.

"Это самый эффективный инструмент нашей разведки, когда речь идет о доступе к информации", – сказал DR источник. Его использовали для всего: от возможных терактов до отношений с Россией и Китаем.

Шпионская сеть Упрощенно, это работает так: одна или несколько секретных локаций сотрудничают с АНБ. Они копируют и передают метаданные, проходящие через датские интернет-кабели. Затем, эти сообщения отправляются в центр обработки данных в Амагере возле столицы Копенгагена, где разворачивается самая секретная деятельность датской разведки.

Там местные и американские аналитики ищут среди всех данных нужные им коммуникационные потоки с помощью IT-программы XKeyScore. Ее, кстати, разработали в АНБ. Америка рассматривает Данию "как центр глобального интернет-трафика", поэтому кабели, уходящие за ее пределы, тоже очень важны.

Через эту страну держится связь с Европой и Россией, поэтому подобное сотрудничество "стратегически важно", намекают источники. Впрочем, разведка Дании все же выразила беспокойство: а не используют ли их американские коллеги местную систему, чтобы следить за целями внутри Дании? А как насчет ближайших стран?

Кстати, такое действительно происходило. Как сообщает DW, разведка Дании помогала американцам шпионить за... своими же министрами финансов и иностранных дел! А также за самой Америкой!

Операция "Датский молот"

Год до этого была создана секретная рабочая группа, которая должна была исследовать факты шпионажа. Именно эта группа называлась "Датский молот". Раскрытие журналистами таких событий ставит неудобные вопросы безопасности и репутации перед Копенгагеном.

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DR в течение нескольких месяцев проводило встречи со своими источниками, все из них имели доступ к секретной информации. Внутренние расследования проводили аналитики и хакеры в полной тайне, чтобы не нарываться на обвинения АНБ.

До мая 2015 года, рабочая группа исследовала, о ком американцы сумели добыть информацию с помощью "драгоценности". Более конкретно, были проанализированы ключевые слова между 2012 и 2014 годами. Один источник описывает находки как "чрезвычайно объемный и технически тяжелый материал". Вся остальная информация была в секретном отчете "Данхаммер".

Его передали руководству разведки Дании, точно читал глава Томас Аренкель (позже уволен с должности). То есть руководство было в курсе ситуации со шпионажем за политиками соседних стран по меньшей мере последние шесть лет. Но даже это не остановило сотрудничество с АНБ.

Страны, которые задело общее слежения датчан и американцев / Коллаж Electrospaces.net

Нового шефа разведки Ларса Финдсена также проинформировали об отчете "Данхаммер". Через три года – в 2018 – информация дошла до специальной инспекции, начавшей расследование.

Результат расследования Это была администрация разведывательных служб, созданная в 2014 как независимый орган контроля. Он следит, выполняют ли спецслужбы Дании законы, когда собирают, обрабатывают или передают информацию, в том числе спецслужбам других стран. Аудит закончили только в августе 2020 года, всего он составил 4 тома.

Их, в свою очередь, передали министру обороны Дании Трине Брамсен. Ее ведомство выпустило пресс-релиз с исторической жесткой критикой разведки, сказав, что "перехватывать данные близких союзников недопустимо".

Среди прочего, разведчики могли нарушить такое:

руководство не прибегло к дальнейшим действиям и не расследовало признаки шпионажа;

оперативные действия, возможно, были инициированы с нарушением законов страны;

разведка удерживает ключевую информацию от аудиторов.

После этого была создана новая комиссия из трех национальных судей, которые должны были решить: выдвигать ли подозрения на базе правительственной критики. Сейчас этот вопрос еще решается за закрытыми дверями.

Шок и удивление

Многие называют это дело "чрезвычайно скандальным, удивительным". В Стокгольме даже намекают на нарушение шведского суверенитета и теперь требуют объяснений "со всеми картами на столе". В соседней Норвегии ситуацию назвали "глубоким, серьезным и тревожным нарушением доверия".

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Исследователь разведки Томас Вегенер резко отреагировал: "Эти страны не на грани вторжения к нам. Они – наши лучшие друзья в мире! И если вы позволяете другим обманывать наших лучших друзей, то у вас не все хорошо".

Дания выбрала четкий путь сотрудничества с американцами против их европейских партнеров,

– заявил Вегенер.

Германия спрашивает немного о другом: насколько сознательно действовала Дания? Берлин имеет свою шпионскую историю в 2014-2017 годах. Тогда там создавали следственную комиссию. В теории, следование одной страной ЕС за другими не является чем-то нелегальным. Но в свое время это вызвало спор между Берлином и Вашингтоном при каденции Барака Обамы.

Немецкие СМИ говорят, что военная разведка Дании "давно превратилась в государство в государстве". Ранее ее ловили за сбором личных данных собственно граждан Дании. Такое поведение "могло подорвать демократию в стране".