Операція з викриття цього факту отримала кодову назву "Данхаммер" – "Данський молот". Це вже викликало скандал в Європі. Як розвивалася ситуація, першими розповіли у виданні DR.dk.

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Чому так сталося

Потужна американська спецслужба NSA (National Security Agency, Агенція нацбезпеки – 24) співпрацювала з військовою розвідкою Данії. Використовуючи інтернет-кабелі, американці могли шпигувати за політиками Німеччини, Франції, Норвегії та Швеції.

Історія починається з 2013 року та Едварда Сноудена, який перехопив та оприлюднив секретні дані нацбезпеки. Він довів, що саме АНБ стояла за "глобальним наглядом" та шпигувала за лідерами союзних Америці держав.

Серед них були навіть канцлерка Німеччини Ангела Меркель, тодішній голова МЗС ФРН (наразі президент країни – 24) Франк-Вальтер Штайнмаєр і лідер опозиції у Бундестазі Пеер Штайнбрюк. Такими були висновки внутрішнього розслідування ще у 2015 році (шпигунство було скоєне у 2012-2014 роках).

Це найбільший скандал з розвідкою в історії Данії,

– сказало джерело данському виданню.

Також АНБ отримало доступ до телефонів деяких політичних діячів. Через них АНБ намагалося витягнути інформацію та комунікацію з величезних потоків даних, що проходять через інтернет-кабелі до Данії та назад. Професійною мовою, такі телефони звуться "селекторами".

АНБ, що шпигує через гаджети / Колаж ACLU

Вдалося перехопити все: від текстових повідомлень до дзвінків, причому не лише народних обранців і їх контактів. "Це можуть бути люди, які незаконно переховуються у країні. Або журналісти, які обговорюють делікатні питання. Політичні активісти, опозиція з інших країн тощо", – сказав шведський депутат Єнс Холм. "Це порушення прав всіх причетних", – додав він.

Дуже складно пояснити, як це відповідає інтересам Данії або західних країн. Навпаки, це підриває наші політичні системи,

– сказав мовнику DR Перніл Бойє Кох, керівник досліджень в Департаменті з прав людини Данії.

В принципі, це законно. Але політично чутливо та матиме наслідки, впевнені опитані аналітики.

"Королівська коштовність": як Данія та АНБ шпигували

Для цього, як дізналися в DR, використовували складну систему з кодовою назвою "королівська коштовність". Видання має секретний пароль до неї, але вирішило не публікувати його. Тому, хто був всередині, були доступні дзвінки, чат-повідомлення та звичайні текстові смс.

"Це найефективніший інструмент нашої розвідки, коли йдеться про доступ до інформації", – сказало DR джерело. Його використовували для всього: від можливих терактів до відносин з Росією та Китаєм.

Шпигунська мережа Спрощено, це працює так: одна або кілька секретних локацій співпрацюють з АНБ. Вони копіюють та передають метадані, що проходять через данські інтернет-кабелі. Потім, ці повідомлення надсилаються до центру обробки даних в Амагері біля столиці Копенгагену, де розгортається найпотаємніша діяльність данської розвідки.

Там місцеві та американські аналітики шукають серед усіх даних потрібні їм комунікаційні потоки за допомогою IT-програми XKeyScore. Її, до речі, розробили в АНБ. Америка розглядає Данію "як центр глобального інтернет-трафіку", тому кабелі, що йдуть за її межі, теж дуже важливі.

Через цю країну тримається зв'язок з Європою та Росією, тому подібна співпраця "стратегічно важлива", натякають джерела. Втім, розвідка Данії все ж висловила занепокоєння: а чи не використовують їхні американські колеги місцеву систему, щоб слідкувати за цілями всередині Данії? А як щодо найближчих країн?

До речі, таке дійсно ставалося. Як повідомляє DW, розвідка Данії допомагала американцям шпигувати за... своїми ж міністрами фінансів та закордонних справ! А також за самою Америкою!

Операція "Данський молот"

Рік до того була створена секретна робоча група, яка мала дослідити факти шпигунства. Саме ця група мала назву "Данський молот". Розкриття журналістами таких подій ставить незручні безпекові та репутаційні питання перед Копенгагеном.

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DR впродовж кількох місяців проводило зустрічі зі своїми джерелами, усі з них мали доступ до секретної інформації. Внутрішні розслідування проводили аналітики та хакери у повній таємниці, щоб не наражатися на звинувачення АНБ.

До травня 2015 року, робоча група досліджувала, про кого американці зуміли здобути інформацію за допомогою "коштовності". Більш конкретно, були проаналізовані ключові слова між 2012 та 2014 роками. Одне джерело описує знахідки як "надзвичайно об'ємний та технічно важкий матеріал". Вся інша інформація була у секретному звіті "Данхаммер".

Його передали керівництву розвідки Данії, точно читав очільник Томас Аренк'єль (пізніше звільнений з посади). Тобто керівництво було в курсі ситуації зі шпигунством за політиками сусідніх країн щонайменше останні шість років. Але навіть це не зупинило співпрацю з АНБ.

Країни, які зачепило спільне стеження данців та американців / Колаж Electrospaces.net

Нового шефа розвідки Ларса Фіндсена також проінформували про звіт "Данхаммер". Через три роки – у 2018 – інформація дійшла до спеціальної інспекції, що розпочала розслідування.

Результат розслідування Це була Адміністрація розвідувальних служб, створена у 2014 як незалежний орган контролю. Він стежить, чи виконують спецслужби Данії закони коли збирають, обробляють чи передають інформацію у тому числі спецслужбам інших країн. Аудит закінчили лише у серпні 2020 року, загалом він склав 4 томи.

Їх, своєю чергою, передали міністру оборони Данії Тріне Брамсен. Її відомство випустило пресреліз з історичною жорсткою критикою розвідки, сказавши, що "перехоплювати дані близьких союзників неприпустимо".

Серед іншого, розвідники могли порушити таке:

керівництво не вдалося до подальших дій та не розслідувало ознаки шпигунства;

оперативні дії, можливо, були ініційовані з порушенням законів країни;

розвідка утримує ключову інформацію від аудиторів.

Після цього була створена нова комісія з трьох національних суддів, які мали вирішити: чи висувати підозри на базі урядової критики. Наразі, це питання ще вирішується за закритими дверима.

Шок та здивування

Багато хто називає цю справу "надзвичайно скандальною, дивовижною". У Стокгольмі навіть натякають на порушення шведського суверенітету і тепер вимагають пояснень "з усіма картами на столі". У сусідній Норвегії ситуацію назвали "глибоким, серйозним та тривожним порушенням довіри".

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Дослідник розвідки Томас Вегенер різко відреагував: "Ці країни не на межі вторгнення до нас. Вони – наші найкращі друзі у світі! І якщо ви дозволяєте іншим обдурювати наших кращих друзів, то у вас не все добре".

Данія обрала чіткий шлях співпраці з американцями проти їхніх європейських партнерів,

– заявив Вегенер.

Німеччина питає трохи про інше: наскільки свідомо діяла Данія? Берлін має свою шпигунську історію у 2014-2017 роках. Тоді там створювали слідчу комісію. В теорії, слідкування однією країною ЄС за іншими не є чимось нелегальним. Але у свій час це спричинило суперечку між Берліном та Вашингтоном за каденції Барака Обами.

Німецькі ЗМІ кажуть, що військова розвідка Данії "давно перетворилася на державу в державі". Раніше її ловили за збором особистих даних власне громадян Данії. Така поведінка "могла підірвати демократію в країні".