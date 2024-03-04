Похитил и держал под землей: в Николаевской области нашли 8-летнюю девочку
В Березнеговатской общине, что в Николаевской области, полиция задержала злоумышленника за похищение 8-летней девочки. Следователи сообщили мужчине о подозрении.
Недавно сообщали, что в Николаевской области продолжались поиски 8-летней девочки Ангелины Чугай. Она исчезла из дома 1 марта и не вернулась.
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Что известно об исчезновении 8-летней девочки
Главное управление Национальной полиции в Николаевской области рассказали, что вечером 1 марта в отделение полиции Баштанского районного управления поступило сообщение о том, что около 20:00 в одном из сел Березнеговатской общины из дома внезапно исчезла 8-летняя девочка.
Родные девочки сообщили правоохранителям, что имеют подозрения, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, который длительное время жил вместе с семьей.
После того, как получили сообщение об исчезновении девочки развернули масштабную розыскную полицейскую операцию. Также известно, что создали оперативный штаб.
Для того, чтобы найти пропавшую девочку и ее похитителя был привлечен личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативники, следователи следственного управления, ювеналы и специалисты криминального анализа областного управления полиции, кинологи, военные и жители села.
Девочку нашли в замаскированном тайнике
Полицейские обыскали все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе 5 километров, также осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля. В полиции также сообщили, что территорию отследили также и с помощью аэроразведки.
Так, за пределами села правоохранители вместе с местными нашли замаскированный тайник под землей, в котором скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой.
Полицейские сразу же забрали ребенка и отвезли в медицинское учреждение. Известно, что обидчика доставили в полицию, где следователи его задержали.
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Сейчас с девочкой работают психологи.
Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
Также в полиции отметили, что следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
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