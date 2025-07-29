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24 Канал Новости Украины Ей было всего 20 лет: в боях за Покровск погибла разведчица Ангелина Мартынюк
29 июля, 18:07
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Ей было всего 20 лет: в боях за Покровск погибла разведчица Ангелина Мартынюк

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 20-летняя разведчица Ангелина Мартынюк погибла 26 июля во время выполнения боевого задания вблизи Покровска Донецкой области.

  • Ангелина служила младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения в механизированном батальоне.

     

Украинская независимость уже 11 год борется ценой больших и трагических потерь. За свободу нашей страны гибнут лучшие. Среди них юная, но несокрушимая Ангелина Мартынюк из Закарпатья.

26 июля во время выполнения боевого задания вблизи Покровска Донецкой области погибла 20-летняя разведчица Ангелина Мартынюк. Печальную весть сообщили в Раховской территориальной общине, передает 24 Канал.

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Что известно о защитнице Ангелине Мартынюк?

Всего два месяца назад, 8 июня, Ангелина, уроженка села Белин, отпраздновала свое 20-летие.

Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит,
– говорится в сообщении общины.

Известно, что девушка служила младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Информация о встрече тела и чине захоронения будет сообщена позже на сайте общины.

Напомним, что 26 июля умер защитник Юрий Чудный, который получил тяжелое ранение в июне во время боевого задания в Донецкой области. Юрий вступил в Вооруженные Силы Украины в феврале 2025 года.