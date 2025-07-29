26 липня під час виконання бойового завдання поблизу Покровська на Донеччині загинула 20-річна розвідниця Ангеліна Мартинюк. Сумну звістку повідомили у Рахівській територіальній громаді, передає 24 Канал.

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Що відомо про захисницю Ангеліну Мартинюк?

Лише два місяці тому, 8 червня, Ангеліна, уроджена села Білин, відсвяткувала своє 20-річчя.

Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить,

– йдеться у повідомленні громади.

Відомо що дівчина служила молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Інформацію про зустріч тіла та чин поховання буде повідомлена згодом на сайті громади.

Нагадаємо, що 26 липня помер захисник Юрій Чудний, який отримав важке поранення у червні під час бойового завдання на Донеччині. Юрій вступив до Збройних Сил України у лютому 2025 року.