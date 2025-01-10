Руководитель "Азов․Сопровождение" Рина Резник рассказала о ситуации вокруг "Ангелов"

В сентябре прошлого года командир "Азова" Денис Прокопенко объявил о создании новой структуры в составе собственно бригады – "Азов.Сопровождение". Хотя на тот момент уже существовали "Ангелы Азова" – с 2014 года.

Тогда "Ангелы Азова" написали, что переживают глубокий шок, потому что о создании "Азов.Сопровождения" узнали случайно. Что происходит с обеими организациями сейчас и был ли конфликт между "Азов.Сопровождением" и "Ангелами", 24 Канал спросил в интервью Рину Резник – руководительницу службы сопровождения бригады "Азов".

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Действительно ли между двумя патронатными службами "Азова" был конфликт

Рина Резник выразила свое видение тех событий.

Мне кажется, что ситуация уже решена. В официальном заявлении от нашей бригады все было сказано максимально четко – никто никого не обвиняет в этой ситуации. Ни нас, ни девушек из Третьей штурмовой бригады. Действительно тогда были стрессовые моменты, стрессовые события на фронте, все на нервах. Кто-то кого-то недопонял,

– сообщила она.

Но эти события, по ее мнению, не должны влиять на дальнейшую деятельность ни одной, ни другой организации. Потому что обе имеют одну цель – помогать военным. И это самое важное.

К слову, "Ангелы Азова" сейчас называются Патронатная служба "Ангелы". На их сайте указано, что их подопечными являются Третья отдельная штурмовая бригада и другие подразделения азовского движения.

По словам Рины Резник, "Азов.Сопровождение" имеет хороший контакт с "Ангелами".

Все дела, которые начались до создания "Азов.Сопровождения", остались у "Ангелов". Так сделали, чтобы не добавлять стресса бойцам. Вновь созданная организация взяла в работу новые запросы – те, которые появились после появления "Азов.Сопровождения". Они касаются бойцов, раненых и освобожденных из плена.