Тоді "Янголи Азову" написали, що переживають глибокий шок, бо про створення "Азов.Супровід" дізналися випадково. Що відбувається з патронатною службою зараз і чи був конфлікт між "Азов.Супроводом" і "Янголами", 24 Канал запитав в інтерв'ю Ріну Рєзнік – керівницю служби супроводу бригади "Азов".

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Чи справді між двома патронатними службами "Азову" був конфлікт

Ріна Рєзнік висловила своє бачення тих подій.

Мені здається, що ситуація вже вирішена. В офіційній заяві від нашої бригади все було сказано максимально чітко – ніхто нікого не звинувачує в цій ситуації. Ні нас, ні дівчат з Третьої штурмової бригади. Дійсно тоді були стресові моменти, стресові події на фронті, всі на нервах. Хтось когось недозрозумів,

– повідомила вона.

Та ці події, на її думку, не мають впливати на подальшу діяльність ні однієї, ні іншої організації. Бо обидві мають одну мету – допомагати військовим. І це найважливіше.

До слова, "Янголи Азову" зараз мають назву Патронатна служба "Янголи". На їхньому сайті вказано, що їхніми підопічними є Третя окрема штурмова бригада та інші підрозділи азовського руху.

За словами Ріни Рєзнік, "Азов.Супровід" має гарний контакт з "Янголами".

Усі справи, які почалися до створення "Азов.Супроводу", залишилися в "Янголів". Так зробили, щоб не додавати стресу бійцям. Новостворена організація взяла в роботу нові запити – ті, які з'явилися після появи "Азов.Супроводу". Вони стосуються бійців, поранених і звільнених з полону.