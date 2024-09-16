Увечері 16 вересня "Янголи Азову" написали, що переживають "глибокий шок від останніх подій". Кажуть, що про плани Дениса Прокопенка вони дізналися випадково із його допису у Facebook.

Дивіться також Перші кроки на рідній землі: щемке відео 57 обміну полоненими

Що кажуть у Патронатній службі про "Азов. Супровід"

Після крайнього обміну полоненими з поста у соцмережах Дениса Прокопенка ми випадково дізналися, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ вже запустила власну окрему службу супроводу бійців. І тепер вона буде надавати допомогу пораненим, ховати загиблих і допомагати родинам,

– написали "Янголи Азову".

Там також підкреслили, що служба уже давно бореться за створення подібних служб у бойових підрозділах. Але зауважили, що ситуація, яка склалася, поставила всіх "у становище авралу, хаосу і колапсу". Зокрема, йдеться про поранених бійців, безвісти зниклих та сім'ї загиблих.

"Усі похорони, зокрема і останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота із безвісти зниклими. Сім'ями загиблих. Дітьми. Ми ведемо процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ!" – наголосили у службі.

Там також запевнили, що вони не кинуть нікого.

Поранені і родини всі вихідні дзвонять до нас з питаннями: "Що робити, до кого звернутися?" Ми чуємо одне і те саме питання: "Ви ж нас не кинете?" Відповідаємо: звичайно, ми не переведемо бійців зі спеціалізованих приватних реабілітаційних центрів у районні поліклініки, не кинемо на півдорозі судові процеси в інтересах родин, не припинимо надавати матеріальну допомогу,

– запевнили у службі.

"Янголи Азову" також зауважили, що командування "Азову" й досі не звернулося щодо передачі справ.

"Нова служба візьме на себе лише нові чи усі з 2004 року? Поки що незрозуміло", – кажуть у Патронатній службі.

Попри все, "Янголи Азову" планують й надалі продовжувати працювати.

Амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'ять наших полеглих. Комбриг, офіцерський та особовий склад Третьої окремої штурмової бригади нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, як і раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни,

– написали "Янголи Азову".