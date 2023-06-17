Английский в Украине получит статус языка международного общения: что предлагают в правительстве

В Украине параллельно с интеграцией в Евросоюз усиливается и сотрудничество с международным сообществом. Следовательно – растет потребность в людях со знанием английского языка.

Поэтому изучение английского языка должно стать более доступным для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Английский открывает широкие возможности

Денис Шмыгаль подчеркнул, что после победы над оккупантами начнется масштабный проект обновления нашего государства. Более того, ожидается приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать в Украине свой бизнес и создавать рабочие места.

Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера,

– сообщил премьер-министр Украины.

Закрепит статус английского языка законодательство

Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в Украине уже готовится проект закона, который закрепит английский язык как язык международного общения. Для этого, в частности, уже провели совещание, в котором приняло участие Министерство культуры и информационной политики, а также Министерство цифровой трансформации Украины.

Кроме закрепления статуса английского языка в нашем государстве также нарабатываются и другие решения. Речь идет о решениях, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.

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