Английский в Украине получит статус языка международного общения: что предлагают в правительстве
Источник:Денис Шмыгаль
В Украине параллельно с интеграцией в Евросоюз усиливается и сотрудничество с международным сообществом. Следовательно – растет потребность в людях со знанием английского языка.
Поэтому изучение английского языка должно стать более доступным для украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Английский открывает широкие возможности
Денис Шмыгаль подчеркнул, что после победы над оккупантами начнется масштабный проект обновления нашего государства. Более того, ожидается приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать в Украине свой бизнес и создавать рабочие места.
Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера,
– сообщил премьер-министр Украины.
Закрепит статус английского языка законодательство
Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в Украине уже готовится проект закона, который закрепит английский язык как язык международного общения. Для этого, в частности, уже провели совещание, в котором приняло участие Министерство культуры и информационной политики, а также Министерство цифровой трансформации Украины.
Кроме закрепления статуса английского языка в нашем государстве также нарабатываются и другие решения. Речь идет о решениях, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.
Языковой скандал в школе Днепра из-за русского языка
- В мае в днепровской школе №126 разразился скандал из-за общения на русском языке. Случилось это после того, как мама ученицы 6 класса сделала замечание учительнице математики, которая общалась на вражеском языке во время урока.
- Женщина поделилась, что после замечания ее удалили из родительского чата. Более того, впоследствии учительница заявила родителям, что отказывается от их класса. Это в свою очередь привело к травле и угрозам в адрес ее 12-летней дочери в детском чате. Однако отметим, что поскольку случай не носил систематического характера, факт буллинга ребенка не подтвердили.
- По словам же директора образовательного учреждения, учительница якобы общалась с учениками исключительно на украинском языке. А также утверждает, что в школе во всем разобрались.
- Впоследствии в профильном комитете учительнице и директору школы выписали выговоры за несоблюдение языкового законодательства.