Саме тому вивчення англійської мови повинно стати більш доступним для українців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Англійська відкриває широкі можливості

Денис Шмигаль наголосив, що після перемоги над окупантами розпочнеться масштабний проєкт відновлення нашої держави. Ба більше, очікується прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть в Україні свій бізнес і створюватимуть робочі місця.

Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера,

– повідомив прем'єр-міністр України.

Закріпить статус англійської законодавство

Денис Шмигаль повідомив, що наразі в Україні уже готується проєкт закону, який, закріпить англійську мову як мову міжнародного спілкування. Задля цього, зокрема, уже провели нараду, участь у якій взяло Міністерство культури та інформаційної політики, а також Міністерство цифрової трансформації України.

Окрім закріплення статусу англійської мови в нашій державі, також напрацьовуються й інші рішення. Мовиться про рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішим для всіх охочих.

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