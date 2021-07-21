В Англию за сутки прибыло рекордное количество мигрантов
Источник:BBC
За сутки, 19 июля, через Ла-Манш в Англию прибыло 430 мигрантов. В Европу назревает новый кризис беженцев. Только на этот раз конечной целью незаконных мигрантов будет Литва и Великобритания.
Недавно Литва объявила о строительстве стены на белорусской границе. Это сделано для борьбы с нелегальной миграцией.
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Проблема объединила Великобританию и Францию
Учитывая такие угрозы, Министерства внутренних дел Великобритании и Франции подписали соглашение об усилении патрулирования полицейскими пляжей.
Общая проблема для стран Европы объединила их. Так даже несмотря на выход из Евросоюза, Лондон будут способствовать финансово в решении вопроса мигрантов, прибывающих из ЕС.
Финансовая помощь для страны
Такая финансовая помощь обойдется стране в 54 миллионов фунтов. В 2020 году примерно 8500 мигрантов, в основном из Ближнего Востока и Северной Африки, приплыли на надувных лодках в поисках лучшей жизни в Великобритании.
Не изменилась ситуация и в 2021 году. Так, рекордное количество людей прибыло именно по воде. Нелегалы на надувных лодочках переплыли Ла-Манш, чтобы попасть в графство Кент. Там они заявили, что прибыли в Англию с севера Франции или Бельгии.
В Англию прибыло рекордное количество мигрантов: смотрите видео BBC
Миграция в Литве: что известно
- В июне 2021 года литовские пограничники поймали более 400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Речь о мигрантах из Ирана, Ирака и Сирии.
- В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- Парламент Литвы назвал нелегальную миграцию гибридной агрессией Беларуси.