В Англию за сутки прибыло рекордное количество мигрантов

За сутки, 19 июля, через Ла-Манш в Англию прибыло 430 мигрантов. В Европу назревает новый кризис беженцев. Только на этот раз конечной целью незаконных мигрантов будет Литва и Великобритания.

Недавно Литва объявила о строительстве стены на белорусской границе. Это сделано для борьбы с нелегальной миграцией.

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Проблема объединила Великобританию и Францию

Учитывая такие угрозы, Министерства внутренних дел Великобритании и Франции подписали соглашение об усилении патрулирования полицейскими пляжей.

Общая проблема для стран Европы объединила их. Так даже несмотря на выход из Евросоюза, Лондон будут способствовать финансово в решении вопроса мигрантов, прибывающих из ЕС.

Финансовая помощь для страны

Такая финансовая помощь обойдется стране в 54 миллионов фунтов. В 2020 году примерно 8500 мигрантов, в основном из Ближнего Востока и Северной Африки, приплыли на надувных лодках в поисках лучшей жизни в Великобритании.

Не изменилась ситуация и в 2021 году. Так, рекордное количество людей прибыло именно по воде. Нелегалы ​​на надувных лодочках переплыли Ла-Манш, чтобы попасть в графство Кент. Там они заявили, что прибыли в Англию с севера Франции или Бельгии.

В Англию прибыло рекордное количество мигрантов: смотрите видео BBC

Миграция в Литве: что известно