Турция представила новый ударный беспилотник ANKA 3 реактивным двигателем: на что способен БПЛА

В Турции был разработан и продемонстрирован новый ударный беспилотник ANKA 3 с реактивным двигателем. Более того, вскоре он совершит свой первый полет.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Turkish Aerospace Industries Темель Котыль, занимающейся разработкой беспилотника. Отметим, что впервые изображение этого БПЛА появилось в декабре 2022 года.

Интересно Придирчивая разведка: что умеет RQ-4 Global Hawk и почему США направили этот дрон в Черное море

Что известно о беспилотнике ANKA 3

Турецкий беспилотник будет иметь максимальную взлетную массу около 7 тонн и будет иметь:

турбовентиляторный реактивный двигатель,

внутренние и внешние боевые модули.

Также из фотографий, опубликованных компанией-производителем, видно, что V-образный беспилотник не имеет ни горизонтальной, ни вертикальной стабилизации. Беспилотник сможет выполнять задачи глубокой атаки и уничтожения или подавления противовоздушной обороны противника. Это одна из основных ударных возможностей БПЛА.

Новый уровень возможностей БПЛА Турции

Проект нового поколения беспилотников ANKA должен поднять возможности беспилотных летательных аппаратов Турции на более высокий уровень.

Anka-3 откроет новую страницу в области БПЛА своим реактивным двигателем и скоростью, большой грузоподъемностью и почти невидимой конструкцией на радарах,

– рассказал в декабре вице-президент Турции Фуат Октай.

Интересно, что из-за увеличения количества заказов на беспилотники Turkish Aerospace Industries усиливает свои производственные мощности.