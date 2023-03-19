Про це заявив гендиректор турецької компанії Turkish Aerospace Industries Темель Котиль, яка займається розробкою безпілотника. Зазначимо, що вперше зображення цього БПЛА появилися у грудні 2022 року.

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Що відомо про безпілотник ANKA 3

Турецький безпілотник матиме максимальну злітну масу близько 7 тонн та матиме:

турбовентиляторний реактивний двигун,

внутрішні та зовнішні бойові модулі.

Також із фотографій, опублікованих компанією-виробником, видно, що V-подібний безпілотник не має ні горизонтальної, ні вертикальної стабілізації. Відтак, безпілотник зможе виконувати завдання глибокої атаки та знищення чи придушення протиповітряної оборони супротивника. Це є одними з основних ударних можливостей БПЛА.

Новий рівень можливостей БПЛА Туреччини

Проєкт нового покоління безпілотників ANKA має підняти можливості безпілотних літальних апаратів Туреччини на новий, вищий рівень.

ANKA 3 відкриє нову сторінку в області БПЛА своїм реактивним двигуном та швидкістю, великою вантажопідйомністю та майже невидимою на радарах конструкцією,

– розповів у грудні віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Цікаво, що через збільшення кількості замовлень на безпілотники Turkish Aerospace Industries посилює свої виробничі потужності.