На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел мощный взрыв: есть жертвы

В столице Турции прогремел мощный взрыв на заводе по производству ракет. Уже известно о 5 погибших.

Утром 10 июня на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в районе Эльмадага прогремел взрыв. Точную причину до сих пор выясняют.

Читайте также Уничтожены 8 "Шахедов" и 2 ракеты, но есть жертвы и ранены: что известно о ночной атаке на Одессу

Что известно о взрыве в Турции

В турецком Минобороны сообщили, что в результате взрыва погибли пять человек.

На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пятеро наших работников. Начато судебное и административное расследование инцидента,

– отметили в пресс-службе.

Пока точную причину взрыва устанавливают, однако, по одной из версий, он мог произойти из-за "неконтролируемой химической реакции".

На месте трагедии продолжаются спасательно-розыскные работы, ведь под завалами могут быть люди.

Читайте также Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

В Анкаре прогремел мощный взрыв: смотрите видео

На грузовом судне в Турции произошел взрыв

В ночь на 25 декабря 2022-го на грузовом судне в Турции прогремел взрыв. Известно, что оно направлялось в Трабзон, чтобы загрузиться углем.

В СМИ писали, что произошла утечка газа. На борту судна находились 14 египтян, грузин, украинец и албанец. То есть всего – 17 человек. 16 человек удалось спасти.