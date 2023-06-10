Вранці 10 червня на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин в районі Ельмадаг прогримів вибух. Точну причину досі з'ясовують.

Читайте також Знищено 8 "Шахедів" і 2 ракети, але є жертви та поранені: що відомо про нічну атаку на Одесу

Що відомо про вибух у Туреччині

У турецькому Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей.

На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинуло п'ятеро наших працівників. Розпочато судове та адміністративне розслідування інциденту,

– зазначили у пресслужбі.

Наразі точну причину вибуху ще встановлюють, однак, за однією з версій, він міг статися через "неконтрольовану хімічну реакцію".

На місці трагедії тривають рятувально-пошукові роботи, адже під завалами можуть бути люди.

Читайте також Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

В Анкарі прогримів потужний вибух: дивіться відео

На вантажному судні в Туреччині стався вибух

У ніч на 25 грудня 2022-го на вантажному судні в Туреччині прогримів вибух. Відомо, що воно прямувало до Трабзона, аби завантажитись вугіллям.

У ЗМІ писали, що стався витік газу. На борті судна перебували 14 єгиптян, грузин, українець та албанець. Тобто загалом – 17 осіб. 16 людей вдалось врятувати.