Должны рожать в 19: у Путина придумали циничный способ, как увеличить запас живой силы

Россия в войне с Украиной несет колоссальные потери. Чтобы пополнить запасы "солдат", у Путина придумали циничный способ умножения живой силы.

Анна Кузнецова – депутат государственной думы России – заявила, что россиянки должны начать рожать в 19 – 20 лет. Стоит отметить, что это средний возраст студентов второго курса.

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Большая крепкая семья начинается с молодой семьи. Это доказывают статистические данные, первые дети у нас должны родиться, когда маме около 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь троих, четырех и более детей. Именно тот образ будущего, о котором говорил президент,

– говорится в сообщении.

О каком бы будущем не говорил Путин, оно не реализуется. Россию ждет крушение. Единственное будущее, которое ожидает российских детей – это выплата репараций во взрослом возрасте.

Что известно о потерях России

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 октября 2023 года "пакетизировать" удалось уже 285 920 окупантов. Кроме того, удалось уничтожить немало оружия и техники. Только за сутки удалось ликвидировать 1 030 российских оккупантов.