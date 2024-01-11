Известно, что Анна Мария родом из Комарного Львовской области. Она начала собирать деньги на ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения в сотрудничестве с ОО "Майдан" в Щирце.

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Девочка с нарушением зрения собрала 2 миллиона гривен для ВСУ

Председатель волонтерской группы ОО "Майдан" Оксана Скородинская рассказала, что на полномасштабную войну к их организации присоединилась Наталья Бражник с дочерью Анной-Марией. Они предложили собирать средства для военных, распевая на улице.

У них в семье четверо детей, и один из братьев пошел на войну, поэтому у девочки возникла такая инициатива.

– рассказала Скородинская.

Как отметила глава волонтерской группы, с наступлением холодов девочка начала петь в храмах.

Юной певице даже сшили костюмы для выступлений, а также военную форму, которую ребенок очень любит.

За время нашего сотрудничества Анна-Мария насобирала для военных более двух миллионов гривен и не останавливается на этом, сбор продолжается. Сегодня они были у меня вместе с мамой, передают прибор ночного видения, то для отчета делали фото с девочкой, а ребята на фронте соответственно пришлют видео, которым Анна-Мария очень рада,

– подчеркнула Скородинская.

Анна-Мария в любимой военной форме / Фото из соцсетей Наталии Бражник

По ее словам, ребенок не может увидеть фото, но он слышит слова благодарности, которые ее ободряют и мотивируют. Глава волонтерской группы также отметила, что в настоящее время они вместе собирают средства на дрон для ракетно-зенитных войск.

Что известно о деятельности ОО "Майдан"

Скородинская также рассказала, что ОО "Майдан" в большинстве своем помогает защитникам, которые были мобилизованы или ушли добровольцами из их территориальной общины. Это более полутысячи защитников и защитниц, служащих в разных бригадах.

Анна-Мария часто участвует в сборе средств, когда к ней обращаются другие организации или волонтеры. В основном деньги направляют по запросам бригад на БПЛА, тепловизоры, рации, автомобили, одежду и медикаменты.

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