Ушли во сне и не мучились: одессит Сергей рассказал о погибшей жене и крошечном сыне

Сергей потерял жену Анну и сына Тимофея в Одессе, когда Россия атаковала дронами-камикадзе этот город. Он рассказал о результатах экспертизы.

Сергей Гайдаржи прокомментировал атаку "Шахедами" на Одессу, произошедшую в ночь с 1 на 2 марта. Мужчине и его дочери удалось чудом спастись.

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Что рассказал глава семьи

Мужчина дал понять, что его жена и сын погибли во сне.

Врачи сделали экспертизу и сказали, что они (жена и сын – 24 Канал) ушли во сне вдвоем. Их нашли рядом. Анечка как заснула, ручка вот так. И Тимофей, как он спал, ручками вверх, как, знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло. Они не мучились,

– заявил Сергей.

Он добавил, что для него это тоже было важно.

Сергей рассказал о результатах экспертизы: видео издания "Думская"



Напомним, что 2 марта Сергей и его маленькая дочь выжили во время атаки российским дроном-камикадзе на жилую многоэтажку. Мужчина с самого утра ждал результатов спасательной операции и надеялся на чудо. К сожалению, вечером того же дня спасатели нашли тело малыша, который спал в объятиях мамы. Это была его жена Анна и 4-месячный Тимофей.

Погибла еще одна семья

, Гайдаржи – верующие. Погибшая Анна была дочерью пастора баптистской Одесской Пересыпской Церкви Николая Сидака.

В результате российской агрессии в Одессе также погибла семья военных. Это полковник Олег Владимирович Кравец – бывший заместитель командира 56 бригады по морально-психологическому обеспечению.

Оккупанты также забрали жизнь у его жены Татьяны, которая тоже служила в этой бригаде. Кроме того, из-за атаки дроном-камикадзе погибли дети супругов. Это 10-летний Сергей, 8-летняя Злата и 7-месячная Лиза.

На данный момент известно о 12 погибших, среди которых 5 – дети. Еще 8 человек пострадали. Сотрудники ГСЧС спасли 5 человек. Поисково-спасательная операция еще продолжается, поэтому количество жертв может возрасти.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым всех погибших в Одессе в результате российской атаки.