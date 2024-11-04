Неанонсированный визит: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 4 ноября снова прибыла в Украину, осуществив неанонсированный визит в Киев.

Об этом рассказывает Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия, сообщает 24 Канал. К тому же это уже ее восьмая поездка в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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Продолжение долговременной поддержки от Германии

Встреча на вокзале в Киеве показал журналист издания Spiegel Кристоф Шульт, который поделился видео прибытия Бербок в соцсети X.

Он отметил, что во время этого визита, за день до президентских выборов в США, немецкий министр пообещала поддержку украинцам "столько, сколько они в ней будут нуждаться". На вокзале ее встречали немецкий посол в Украине Мартин Егер и украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.

Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины. Мы будем поддерживать украинцев, пока они будут нуждаться, чтобы они могли идти по пути к справедливому миру,

– сказала министр.

К слову, предыдущий визит Анналены Бербок в Киев состоялся в мае этого года.