Бербок выступила за увеличение военной поддержки для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи, чем предусмотрено в текущем бюджете, Она подчеркнула, что это важно для безопасности Европы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Она подчеркнула, что отказ от дополнительной помощи ослабит способность Украины защищаться.

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Бербок призвала Германию предоставить Украине больше оружия

Анналена Бербок призывает предоставить Украине больше военной помощи, чем предусмотрено бюджетом. Она считает, что это ключ к защите как Украины, так и Европы.

Во время встречи в Саудовской Аравии, посвященной будущему Сирии, Анналена Бербок прокомментировала споры внутри правительства Германии по увеличению военной помощи Украине.

Она подчеркнула, что отказ от дополнительного пакета оружия ослабит способность Украины защищаться, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность Европы и самой Германии.

В комментарии для Spiegel она заявила, что предоставление Украине помощи – это лучший вклад в общую безопасность.

Напомним, что ранее в правительстве Германии возник спор относительно дополнительного пакета военной помощи на сумму около 3 миллиардов евро. Его подготовили Бербок и министр обороны Борис Писториус в ответ на запросы Украины. Однако канцлер Олаф Шольц выступил против, заявив, что уже запланированной помощи достаточно.

Этот спор, по словам журналистов, может быть связан с политической конкуренцией накануне досрочных выборов в феврале.