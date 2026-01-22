"Потонут возле Гренландии, как возле Крыма": Зеленский о возможности уничтожать корабли России

Большинство европейских лидеров надеются, что США во главе с Трампом "остынет" к теме аннексии Гренландии. В то же время Владимир Зеленский убежден, что действий Европы пока недостаточно, но Украина может оказать в этом поддержку.

Об этом глава государства сообщил 22 января во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

Как Украина может помочь Европе противодействовать российской угрозе в Гренландии?

Зеленский отметил, что едва ли не ежегодно перед странами Европы возникают новые вызовы, которые отвлекают внимание от других проблем. По его словам, большинство лидеров ЕС просто ждут, когда США оставят тему Гренландии.

Президент добавил, что отправка на остров 40 солдат точно не является достаточно сильным сигналом для России, Китая или даже Дании, а также отметил необходимость серьезного подхода к стратегическим вопросам безопасности.

"Вы или заявляете, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, или рискуете тем, что вас не будут воспринимать серьезно, потому что 30 – 40... солдат ничего не защитят", – сообщил он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина может помочь в сдерживании российской угрозы в водах вблизи Гренландии, поскольку имеет достаточный опыт, экспертность и вооружение.

Ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть возле Гренландии так же как тонут возле Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди. Для нас море – это не первая линия обороны. Мы можем действовать и знаем, как там сражаться,

– отметил президент Украины.

Глава Украины намекнул, что при условии членства Украины в НАТО такой сценарий мог бы стать реальностью. Впрочем, пока Киев не имеет полномочий, чтобы проводить такие операции.

Трамп хочет получить Гренландию: что известно?