"Аннексия Крыма Украиной": оккупанты на полуострове решили считать убытки в долларах

Российские власти аннексированного Крыма активно готовят аналитический документ об убытках, которые получил полуостров во времена, когда был частью Украины. Так, оккупационная администрация уже определилась с периодом, за который будут вести подсчеты и валютой.

В конце марта в Госдуме РФ удивили новым заявлением относительно аннексированного Крыма. Так, российские депутаты заявили, что это Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет", поэтому, РФ собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма. В Украине на очередную провокацию России тогда отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Заявление россиян он назвал очередным кризисом жанра и намекнул: в таком случае, украинцы могут требовать компенсации за несколько веков российской оккупации.

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После этого премьер РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группе Госдумы по оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины.

Теперь же оккупационная администрация Крыма занимается активной подготовкой аналитического документа об убытках", которые Украина якобы нанесла Крыму.

Так, российские оккупанты уже решили, что убытки будут оценивать за период с конца 1991 года по март 2014 года.

Рабочая группа учтет все проблемы, с которыми столкнулась республика, в том числе вопросы, возникшие после воссоединения с Россией: водная, энергетическая, продовольственная блокады,

– отметил представитель оккупационной администрации Ефим Фикс.

По его словам, во время "расчета убытков, причиненных Крыму Украиной", можно опираться на доллар по тому курсу, каким он является на момент работы комиссии.

Отметим, что в марте прошла пятая годовщина аннексии Крыма Россией. По этому случаю полуостров посетил президент РФ Владимир Путин. В МИД Украины на это отреагировали нотой протеста. В России этот документ даже не рассмотрели, а вернули украинским дипломатам, предложив признать Крым российским.

Как РФ аннексировала украинский Крым?В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков". Пользуясь нестабильной ситуацией в Украине, российские военные взяли полуостров под контроль (с 20 февраля). 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова. Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования. 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь на то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.