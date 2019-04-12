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      "Анексія Криму Україною": окупанти на півострові вирішили рахувати збитки у доларах

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      У Росії зробили нову гучну заяву щодо Криму
      У Росії зробили нову гучну заяву щодо Криму / фото з відкритих джерел

      Російська влада анексованого Криму активно готує аналітичний документ про збитки, які отримав півострів в часи, коли був частиною України. Так, окупаційна адміністрація вже визначилася із періодом, за який вестимуть підрахунки і валютою.

      Наприкінці березня у Держдумі РФ здивували новою заявою щодо анексованого Криму. Так, російські депутати заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років", тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму. В Україні на чергову провокацію Росії тоді відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Заяву росіян він назвав черговою кризою жанру й натякнув: у такому разі, українці можуть вимагати компенсації за кілька століть російської окупації.

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      Після цього прем’єр РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочій групі Держдуми з оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України.

      Тепер же окупаційна адміністрація Криму займається активною підготовкою "аналітичного документа про збитки", які Україна начебто нанесла Криму.

      Так, російські окупанти вже вирішили, що збитки будуть оцінювати за період з кінця 1991 року по березень 2014 року.

      Робоча група врахує всі проблеми, з якими зіткнулася республіка, в тому числі питання, що виникли після возз'єднання з Росією: водна, енергетична, продовольча блокади,
      – зазначив представник окупаційної адміністрації Юхим Фікс.

      За його словами, під час "розрахунку збитків, завданих Криму Україною", можна спиратися на долар за тим курсом, яким він є на момент роботи комісії.

      Зазначимо, що у березні минула п’ята річниця анексії Криму Росією. З цієї нагоди півострів відвідав президент РФ Володимир Путін. У МЗС України на це відреагували нотою протесту. У Росії цей документ навіть не розглянули, а повернули українським дипломатам, запропонувавши визнати Крим російським.

      Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія
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