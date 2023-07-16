Аномальная жара в Европе: в Испании бушуют пожары, в Италии красный уровень опасности

Юг Европы охватила аномальная жара. В некоторых странах столбики термометров поднялись до 35 – 38 градусов тепла, а в Греции температура уже "доползла" до 40 градусов.

При этом на следующей неделе ситуация еще усугубится, поскольку синоптики прогнозируют повышение температуры.

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Европа страдает от аномальной жары

В частности в Италии из-за аномальной жары красный уровень опасности объявили в 16 городах, в том числе в Риме, Флоренции и Болонье. Итальянское правительство посоветовало всем, кто находится в районах, где объявили предупреждение, избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 18:00 и беспокоиться о стариках или уязвимых слоях населения.

Тем временем в Греции в последние дни температура уже превысила 40 градусов. В Афинах в часы пик даже закрыли туристическую достопримечательность Акрополь, чтобы защитить посетителей. Ведь люди теряли сознание и испытывали тепловой удар.

Высокие температуры достигли и центральных частей Европы, в частности, Германии и Польши.. Метеорологическое бюро Чехии предупредило, что температура по выходным дням может превысить 38 градусов, что является исключительно высоким показателем для страны.

Но хуже всего впереди. В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и возможно Греции в конце недели ожидается повышение температуры до 47 градусов.

На Канарских островах бушует масштабный пожар

На испанском острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарских островов, уже бурлит пожар. Быстрому распространению огня способствовала засуха и сильный ветер.

Власти заставили эвакуировать с острова не менее 500 человек. По словам президента Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар вспыхнул утром 15 июля, уничтожив по меньшей мере 11 домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2000 га территории.

Испанская армия доставила на остров 150 своих пожарных в помощь местным гражданским спасателям. Кроме того, на остров направляют команды с соседнего острова Тенерифе. Также для борьбы со стихией привлечены несколько вертолетов и самолетов.

Пожар на острове Ла-Пальма: смотрите видео



