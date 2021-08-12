Аномальная жара в Европе: столбики термометров достигли рекордной отметки

На итальянском острове Сицилия 11 августа метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Там столбики термометров пересекли отметку в +48,8 градуса.

О новом температурном рекорде Европы центр по гидрометеорологии сообщает со ссылкой на автоматическую метеостанцию ​​в городе Siracusa.

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11 августа под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на острове Сицилия максимальная температура воздуха достигла значения +48,8 градуса,

– говорится в сообщении.

Информацию подтвердил местный агрометеорологический центр.

Такой показатель является новым рекордом за все время инструментальных наблюдений не только Италии, а также и всей Европы.

Напомним, предыдущей максимальной температурой воздуха был показатель в +48 градусов. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977.

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