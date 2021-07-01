Аномальная жара в Канаде привела к смерти почти 500 человек

Ужасная жара в Канаде приводит к человеческим жертвам. Только в провинции Британская Колумбия за 5 дней скоропостижно скончались по меньшей мере 486 человек.

Главный коронер Британской Колумбии Лиза Лапоинт заявила, что большинство смертей вызвала аномальная жара.

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Обычно за 5 дней в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти. Однако с 25 по 30 июня их количество возросло до 486.

Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения,

– отметила Лапоинт.

Она добавила, что многих умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах.

Коронер убеждена в том, что официальное количество внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться, ведь не все из них уже зафиксированы в базе. Сейчас регистрация случаев задерживается из-за стремительного роста смертности в некоторых районах.

"Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что каждая зарегистрированная смерть – это человек, имевший семью и людей, которые заботились о нем", – добавила Лапоинт.

Власть пытается предотвращать смерти

За последние 3 – 5 лет в провинции Британская Колумбия подтвердили всего 3 смерти, связанные с жарой. Поэтому такая ситуация застала канадцев врасплох.

"Мы раньше не сталкивались с таким в провинции. Нам нужно было немного времени, чтобы ускорить наши действия", – подчеркнула чиновница. Теперь власть чувствует себя гораздо увереннее, потому что может быстрее реагировать.

Лапоинт заверила, что эксперты будут изучать закономерности смертей.