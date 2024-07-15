+57 на Крещатике и +65 на Владимирской горке: измерение температуры в Киеве шокирует

В телеграм-канале "Містознавство" показали результаты измерения температуры в публичных пространствах столицы. Их провели инфракрасным пирометром Benetech GM321.

Жара не отпускает Украину. И хотя синоптики прогнозируют дожди в ряде регионов, все равно в ближайшее время будет очень жарко.

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Почему в городах так жарко летом

На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов,

– говорится в материале.

Шокирующие температуры в Киеве до +65 / Фото "Містознавство"

В "Містознавство" объяснили: в городах очень жарко из-за плотной застройки. Она поглощает много тепла, а потом отдает его.

"Развитие города вызывает уничтожение зеленых насаждений, увеличение асфальтированных площадей и хаотичную застройку, что препятствует охлаждению ветрами. Это приводит к феномену "теплового острова", когда в городе ощутимо теплее, чем за его пределами", – рассказали в заметке.

Выход есть – следует вернуть растения в город. В тени деревьев и кустов прохладнее, трава отдает тепло меньше, чем асфальт, вертикальное озеленение и зеленые крыши уменьшают температуру зданий. А еще все растения охлаждают воздух, используя его тепло для испарения воды. Поэтому надо озеленять все улицы, а не надеяться, что парки помогут.

Это уже делают в разных странах, создавая зеленые коридоры и крыши-сады. Киев в 2022 году запустил программу #містоживихстін и передал сто ростков винограда районным администрациям. И результаты не заставили себя ждать.



Вертикальное озеленение в Киеве / Фото Дарницкая РГА

Однако приведенные фиксации сверхвысоких температур в столице наглядно доказывают, что в столице мало зелени.

В центре Киева возле цирка невозможно сидеть на новых лавочках / Фото "Містознавство"