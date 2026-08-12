По данным специалистов, с апреля сток воды в реке упал до критического уровня – всего около 20 % от нормы, пишет издание С4.

Что известно об историческом обмелении Днестра?

Ситуацию усугубляют недостаток осадков и работа Днестровского водохранилища. Чтобы поддерживать уровень воды в реке, из водохранилища должны сбрасывать 100 кубических метров воды в сутки. Но из-за недостатка осадков воды поступает в 2,5 раза меньше. Из-за этого водохранилище постепенно теряет запасы.

Больше всего проблема затронула Хотин, который получает воду из Днестра. Здесь уже пришлось организовать временную систему, чтобы обеспечить работу водозабора. Если уровень воды продолжит падать, город может перейти на мобильный пункт, который будет брать воду из тех мест, где она еще осталась.

Под угрозой также находится Каменец-Подольский.

Дополнительной проблемой является значительное количество ила в русле Днестра. Он скапливается возле Хотина и еще больше затрудняет забор воды.

Ученые предупреждают: из-за изменения климата такие периоды маловодья могут происходить чаще. Это создает риски не только для Днестра, но и для других рек Украины.

Как сообщило Минприроды, Украина и Молдова договорились сократить сброс воды из Днестровского водохранилища до 75 кубических метров из-за критически низкого уровня воды в Днестре.

Ранее сброс составлял 85 кубических метров. Стороны будут и в дальнейшем следить за ситуацией и, при необходимости, могут сократить его еще больше.

В начале августа в водохранилище поступало всего 48 кубических метров воды – 19% от нормы. 7 августа приток упал до 42 кубических метров – это самый низкий показатель с 1985 года.

Украина и Молдова также договорились совместно контролировать уровень воды в Днестре, чтобы обеспечить население питьевой водой и сохранить запасы водохранилища.