За даними фахівців, із квітня приплив води в річці впав до критичного рівня – лише близько 20% від норми, пише видання С4.

Що відомо про історичне обмілінння Дністра?

Ситуацію погіршують нестача опадів і робота Дністровського водосховища. Щоб підтримувати рівень води в річці, з водосховища мають скидати 100 метрів кубічних води на добу. Але через нестачу опадів води надходить у 2,5 раза менше. Через це водосховище поступово втрачає запаси.

Найбільше проблема зачепила Хотин, який отримує воду з Дністра. Тут вже довелося облаштувати тимчасову систему, щоб забезпечити роботу водозабору. Якщо рівень води продовжить падати, місто може перейти на мобільний пункт, який братиме воду з місць, де вона залишилася.

Під загрозою також перебуває і Кам'янець-Подільський.

Додатковою проблемою є значна кількість мулу в руслі Дністра. Він накопичується біля Хотина та ще більше ускладнює забір води.

Науковці попереджають: через зміни клімату такі періоди маловоддя можуть траплятися частіше. Це створює ризики не лише для Дністра, а й для інших річок України.

Як розповіло Міндовкілля, Україна та Молдова домовилися зменшити скидання води з Дністровського водосховища до 75 метрів кубічних через критично низький рівень води в Дністрі.

Раніше скид становив 85 метрів кубічних. Сторони й надалі стежитимуть за ситуацією та за потреби можуть зменшити його ще більше.

На початку серпня до водосховища надходило лише 48 метрів кубічних води – 19% від норми. 7 серпня приплив впав до 42 метрів кубічних – це найнижчий показник із 1985 року.

Україна та Молдова також домовилися спільно контролювати водність Дністра, щоб забезпечити людей питною водою та зберегти запаси водосховища.