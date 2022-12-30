+14 градусов и никакого снега: в каких областях ждать аномальное потепление

Уже в первые дни января в Украине прогнозируют аномальное потепление. Температура воздуха даже может достичь 14 градусов выше нуля. О снегопадах пока речь не идет.

Украинцев предупреждают об аномальном тепле

В первый день января на Западе и частично Юге воздух прогреется до +11..+13 градусов. В центральной части – в среднем +8...+ 10 градусов.

Прохладнее будет на Востоке. Однако и там столбик термометра не опустится днем ниже 4 градусов тепла. Тем временем ночью в восточных областях температура воздуха будет достигать +1...+3 градуса Цельсия. Так что снега на Новый год не прогнозируют.

Прогноз погоды на 1 января 2023 года / Скриншот из Укргидрометцентра

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Какая будет погода на следующей неделе

Первая неделя 2023 года, вероятно, будет по-весеннему теплой. Уже 2 января во Львовской области и Крыму воздух прогреется до +12..+14. На один - два градуса ниже будет в Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях.

Холоднее всего будет на Востоке и частично в центральной части Украины. Однако даже ночью температура воздуха опустится до минимум 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 2 января 2023 года / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 3 января 2023 года / Скриншот из Укргидрометцентра