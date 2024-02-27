Температура как в середине марта: синоптик удивил прогнозом на неделю

В последние зимние и первые весенние дни в Украине ожидается довольно-таки комфортная погода. Осадков, вероятно, не будет, а сильных морозов и подавно.

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что температура по всей Украине ожидается выше нормы. Более того, в части областей среднесуточная будет соответствовать середине марта.

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Где будет теплее всего

Кибальчич писал, что на территории Украины установился антициклональный тип атмосферной циркуляции. Из-за этого в ближайшее время осадков не предвидится. Кроме того, под влиянием юго-восточного ветра к нам продолжит поступать теплая воздушная масса, а малооблачная погода обеспечит интенсивный дневной прогрев.

Таким образом, температурный фон по всей стране ожидается выше нормы, особенно высокие показатели прогнозируются в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта,

– отметил синоптик.

Какую температуру прогнозируют