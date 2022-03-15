Anonymous хакнули сайт "Росатома": слиты гигабайты данных

Группа хакеров Anonymous в очередной раз поддержала Украину в борьбе против оккупантов. Анонимы взломали сайт "Росатома" – российского государственного холдинга, в который входят все гражданские атомные компании страны-агрессора.

Отмечается, что гигабайты данных "Росатома" уже залиты в сеть. По словам Anonymous, это, в частности, данные безопасности, базы данных и учетные записи пользователей внутренней сети российского холдинга.

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В Anonymous при этом подчеркнули, что непосредственно системы российских АЭС они не взламывали – группа заверила, что никогда бы не пренебрегала безопасностью жизней людей. Зато слитые данные – это лишь данные из вебсайта "Росатома".

Чем занимается "Росатом" Государственная корпорация по атомной энергии России, основанная Владимиром Путиным в 2007 году. Объединяет более 360 предприятий атомной отрасли России. В холдинг "Росатома" входят все гражданские атомные компании страны-агрессора, предприятия ядерного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. Источник: Wikipedia

Борьба Anonymous на стороне Украины: коротко