Anonymous заявили об успешной атаке на правительственные сайты Беларуси

Хакеры Anonymous сообщили об успешной атаке на белорусские правительственные сайты. Таким образом, режим Лукашенко наказали за участие в войне против Украины.

Ряд сайтов ведомств режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко теперь просто не работают. В частности, речь идет о сайте администрации Лукашенко, МИД, Минюста, Министерства образования и других ведомств.

Белорусские военные существенно активизировались на границе с Украиной

Хакеры "положили" правительственные сайты Беларуси

Кроме вышеуказанных сайтов ведомств не работают сайты правительства Беларуси, Министерства экономики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства внутренних дел, Министерства труда, Министерства энергетики, Министерства культуры, Министерства информации и других министерств.

Хакеры Anonymous объясняют атаку тем, что это наказание для белорусского режима за участие в войне против Украины.

Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные вебсайты – офлайн,

– говорится в сообщении.

Anonymous объявили России кибервойну

С началом полномасштабного вторжения России в Украину хакеры Anonymous объявили кибервойну стране-агрессорцы и уже не раз атаковали сайты российских ведомств и учреждений и сливали данные в сеть. Например: