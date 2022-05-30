Anonymous заявили об успешной атаке на правительственные сайты Беларуси
Источник:твиттер Anonymous
Хакеры Anonymous сообщили об успешной атаке на белорусские правительственные сайты. Таким образом, режим Лукашенко наказали за участие в войне против Украины.
Ряд сайтов ведомств режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко теперь просто не работают. В частности, речь идет о сайте администрации Лукашенко, МИД, Минюста, Министерства образования и других ведомств.
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Хакеры "положили" правительственные сайты Беларуси
Кроме вышеуказанных сайтов ведомств не работают сайты правительства Беларуси, Министерства экономики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства внутренних дел, Министерства труда, Министерства энергетики, Министерства культуры, Министерства информации и других министерств.
Хакеры Anonymous объясняют атаку тем, что это наказание для белорусского режима за участие в войне против Украины.
Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные вебсайты – офлайн,
– говорится в сообщении.
Anonymous объявили России кибервойну
С началом полномасштабного вторжения России в Украину хакеры Anonymous объявили кибервойну стране-агрессорцы и уже не раз атаковали сайты российских ведомств и учреждений и сливали данные в сеть. Например:
- Хакеры сломали Петербургский социальный коммерческий банк , который активно используют российские олигархи. После этого они пообещали в ближайшее время опубликовать в открытом доступе около 800 гигабайт данных из финучреждения.
- Кроме того, хакеры обнародовали базу электронных писем российского правительства. В частности, там 230 тысяч сообщений от российского минкульта.
- Также Anonymous, сломав российский видеохостинг RuTube .
- Хакеры получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля . Им удалось сломать систему безопасности и понаблюдать за тем, что происходит в самом сердце врага. Они также подчеркнули, что даже толстые стены не помогут агрессору укрыться.
- Также хакеры Anonymous обнародовали данные 120 тысяч российских военных , воюющих против Украины и прочее. Информация о них быстро разлетелась по сетям.
- Кроме того, хакеры даже сломали базу данных благотворительного крыла РПЦ и слили в сеть 15 гигабайт данных.
- Также Anonymous атаковали сайт российского "Сбербанка" .
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