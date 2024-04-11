Франция и Великобритания хотят восстановить Антанту: о чем это свидетельствует

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Камерон и Стефан Сежурне заявили The Telegraph о желании восстановить Антанту – военный блок времен Первой мировой войны. Они отметили о стремлении победить Россию, которая, между тем, когда-то была участником этого союза.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, отметив, что эти внутренние пертурбации (изменения привычного распорядка, приводящие к хаосу) происходили в Британии и во Франции на протяжении веков. Ведь так же как и Россия, Британия и Франция когда-то были империями.

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На пике своей мощи о Британии говорили, что это империя, над которой никогда не заходит солнце, потому что она контролировала 25% территории всего земного шара. У Франции было несколько меньше власти, но их влияние можно оценить даже сейчас с точки зрения того, на каких языках общаются в Африке, Латинской Америке и Азии. Во многих этих странах английский и французский до сих пор остались, и даже стали государственными.

Причины восстановить Антанту

British Commonwealth, британское содружество, объединяет в себе около 50 стран мира. Поэтому, по словам Березовца, речь идет прежде всего о восстановлении доверия и больших союзов, а не империи. А также – разочарование в НАТО.

Когда НАТО еще не было, ровно 120 лет назад был создан союз Антанта при участии Британской, Российской империй и Французской республики. Он противостоял так называемому Тройственному союзу, в который входила Германская империя, Австро-Венгрия и Италия. Правда, Италия вышла оттуда в 1915 году. И тогда они вместо Тройственного союза создали Четверной союз с участием Османской империи и Болгарии.

В чем парадокс идеи

Парадокс в том, что Антанта в составе Франции и Британии будет противостоять и уже противостоит третьему своему бывшему участнику – Российской империи. И она будет с ней бороться.

Это, с одной стороны, разочарование в США и в НАТО и, с другой стороны, говорит об их амбициях. Это государства, за которыми стоят десятки других – британское содружество, а также страны, которые когда-то входили во Французскую империю. Кстати, в этом союзе есть место и для Украины,

– подчеркнул Тарас Березовец.

По словам политолога, к новому союзу Антанты смогут присоединиться страны Балтии, скандинавские страны и Украина. И это может стать новой структурой – не только политической, но и даже военной.

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