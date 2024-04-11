Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що ці внутрішні пертурбації (зміни звичного розпорядку, що призводять до хаосу) відбувалися в Британії та у Франції протягом століть. Адже так само як і Росія, Британія і Франція колись були імперіями.

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На піку своєї потужності про Британію казали, що це імперія, над якою ніколи не заходить сонце, тому що вона контролювала 25% території всієї земної кулі. У Франції було дещо менше влади, але їхній вплив можна оцінити навіть зараз з погляду на те, якими мовами спілкуються в Африці, Латинській Америці та Азії. В багатьох цих країнах англійська та французька досі залишилися, і навіть стали державними.

Причини відновити Антанту

British Commonwealth, британська співдружність, об’єднує в собі близько 50 країн світу. Тому, за словами Березовця, мова йде насамперед про відновлення довіри і великих союзів, а не імперії. А також – розчарування в НАТО.

Коли НАТО ще не було, рівно 120 років тому був створений союз Антанта за участі Британської, Російської імперій і Французької республіки. Він протистояв так званому Троїстому союзу, в який входила Німецька імперія, Австро-Угорщина та Італія. Щоправда, Італія вийшла звідти в 1915 році. І тоді вони замість Троїстого союзу створили Четверний союз за участі Османської імперії та Болгарії.

У чому парадокс ідеї

Парадокс у тому, що Антанта у складі Франції і Британії буде протистояти і вже протистоїть третьому своєму колишньому учаснику – Російській імперії. І вона буде з нею боротися.

Це, з одного боку, розчарування в США та в НАТО і, з іншого боку, говорить про їхні амбіції. Це держави, за якими стоять десятки інших – британська співдружність, а також країни, які колись входили до Французької імперії. До речі, в цьому союзі є місце і для України,

– підкреслив Тарас Березовець.

За словами політолога, до нового союзу Антанти зможуть долучитися країни Балтії, скандинавські країни та Україна. І це може стати новою структурою – не лише політичною, але й навіть військовою.

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