Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що ці внутрішні пертурбації (зміни звичного розпорядку, що призводять до хаосу) відбувалися в Британії та у Франції протягом століть. Адже так само як і Росія, Британія і Франція колись були імперіями.
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На піку своєї потужності про Британію казали, що це імперія, над якою ніколи не заходить сонце, тому що вона контролювала 25% території всієї земної кулі. У Франції було дещо менше влади, але їхній вплив можна оцінити навіть зараз з погляду на те, якими мовами спілкуються в Африці, Латинській Америці та Азії. В багатьох цих країнах англійська та французька досі залишилися, і навіть стали державними.
Причини відновити Антанту
British Commonwealth, британська співдружність, об’єднує в собі близько 50 країн світу. Тому, за словами Березовця, мова йде насамперед про відновлення довіри і великих союзів, а не імперії. А також – розчарування в НАТО.
Коли НАТО ще не було, рівно 120 років тому був створений союз Антанта за участі Британської, Російської імперій і Французької республіки. Він протистояв так званому Троїстому союзу, в який входила Німецька імперія, Австро-Угорщина та Італія. Щоправда, Італія вийшла звідти в 1915 році. І тоді вони замість Троїстого союзу створили Четверний союз за участі Османської імперії та Болгарії.
У чому парадокс ідеї
Парадокс у тому, що Антанта у складі Франції і Британії буде протистояти і вже протистоїть третьому своєму колишньому учаснику – Російській імперії. І вона буде з нею боротися.
Це, з одного боку, розчарування в США та в НАТО і, з іншого боку, говорить про їхні амбіції. Це держави, за якими стоять десятки інших – британська співдружність, а також країни, які колись входили до Французької імперії. До речі, в цьому союзі є місце і для України,
– підкреслив Тарас Березовець.
За словами політолога, до нового союзу Антанти зможуть долучитися країни Балтії, скандинавські країни та Україна. І це може стати новою структурою – не лише політичною, але й навіть військовою.
Допомога Україні: новини з Франції та Британії
- Президент Франції Еммануель Макрон у лютому зробив заяву про можливе введення військ НАТО в Україну, хоча сам же і додав, що консенсус з цього питання не був досягнутий.
- А от на початку квітня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон сказав, що війська НАТО не будуть воювати в Україні. Альянс уникає дій в Україні, оскільки не хоче прямого конфлікту із російськими військами.
- Камерон під час свого візиту до США спробував переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу виділити Києву 60 мільярдів доларів. Однак ця спроба була невдалою, оскільки Камерону навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном.