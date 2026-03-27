Страны Ближнего Востока боялись поставлять свои антибаллистические системы ПВО в Украину, – Зеленский
Некоторые страны Ближнего Востока имеют свои антибаллистические системы ПВО. Но они боялись поставлять их в Украину.
Об этом рассказал президент Зеленский во время общения с прессой по результатам визита на Ближний Восток.
Что сказал Зеленский?
Владимир Зеленский отметил, что на Ближнем Востоке время от времени происходили удары, но такой дроново-ракетной войны, как сейчас, не было. Это серьезный вызов для региона.
"Сами по себе они системно к массированным атакам не готовы. Хотя я хочу вам сказать, это профессиональные люди, у них большое количество различных антибаллистических систем", – заметил президент.
Речь идет о системах не только американского производства.
Некоторые государства региона имели их, несмотря на это Украине не удалось заключить соответствующих контрактов.
Они очень боялись поставок в Украину,
– отметил Зеленский, добавив, что сейчас в Украине есть системность, которой нет нигде в мире на сегодня.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет, чтобы государства Ближнего Востока помогли Киеву с ракетами к ПВО в обмен на опыт украинских экспертов и продажу дронов-перехватчиков.
Он отметил, что Киев "не только продает", но и предоставит свою экспертизу, ведь дроны-перехватчики без этого "не работают", потому что, мол, это – "система".
"Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться. Деньги – наиболее дефицитная вещь на сегодня. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам", – объяснил он.
Глава государства напомнил, что за экспертной помощью в отражении иранских дроновых атак в Киев обратились США, а также Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.
Может ли Украина создать свою антибаллистику?
Недавно президент Зеленский заявил, что Украина может создать собственную ракету для сбивания российской баллистики, но на это нужны лицензии от США.
Глава государства обсуждал этот вопрос с администрацией США и партнерами, но пока результатов нет.
В то же время он уверен, Украина могла бы очень быстро изготавливать большое количество таких ракет не только для себя, но и для всей Европы.