Страны Ближнего Востока боялись поставлять свои антибаллистические системы ПВО в Украину, – Зеленский

Некоторые страны Ближнего Востока имеют свои антибаллистические системы ПВО. Но они боялись поставлять их в Украину.

Об этом рассказал президент Зеленский во время общения с прессой по результатам визита на Ближний Восток.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский отметил, что на Ближнем Востоке время от времени происходили удары, но такой дроново-ракетной войны, как сейчас, не было. Это серьезный вызов для региона.

"Сами по себе они системно к массированным атакам не готовы. Хотя я хочу вам сказать, это профессиональные люди, у них большое количество различных антибаллистических систем", – заметил президент.

Речь идет о системах не только американского производства.

Некоторые государства региона имели их, несмотря на это Украине не удалось заключить соответствующих контрактов.

Они очень боялись поставок в Украину,

– отметил Зеленский, добавив, что сейчас в Украине есть системность, которой нет нигде в мире на сегодня.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет, чтобы государства Ближнего Востока помогли Киеву с ракетами к ПВО в обмен на опыт украинских экспертов и продажу дронов-перехватчиков.

Он отметил, что Киев "не только продает", но и предоставит свою экспертизу, ведь дроны-перехватчики без этого "не работают", потому что, мол, это – "система".

"Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться. Деньги – наиболее дефицитная вещь на сегодня. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам", – объяснил он.

Глава государства напомнил, что за экспертной помощью в отражении иранских дроновых атак в Киев обратились США, а также Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Может ли Украина создать свою антибаллистику?