Антидотов от химического оружия в больницах и войсках хватает, – Данилов

Россия может прибегнуть к использованию запрещенного химического оружия. Однако Украина к этому полностью готова, поскольку в больницах и военных соединениях достаточно необходимого антидота.

Как именно государство готовится к таким событиям, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью Общественному вещателю.

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Медики прошли инструктаж

Недавно стало появляться много новостей о том, что россияне могут готовить химическую атаку. Речь не только об ВСУ, но и просто ударе по некоторым из наших городов.

Была проделана соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. Сегодня антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны,

– сказал глава СНБО.

Следовательно, даже если Кремль пойдет на ужасное нарушение очередных международных договоров, он ничего не добьется. Поскольку украинские медики помогут каждому, кто в этом нуждается.

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