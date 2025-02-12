Новый российский сеточный тоннель: военный обозреватель разобрал его действенность

Россияне начали строить наземные тоннели из сетки длиной несколько километров. То есть условно идет дорога и ее накрывают сеткой.

Оккупанты делают это для того, чтобы обеспечить безопасную логистику на фронтах и защититься от дронов на оптоволокне. В разговоре с 24 Каналом военный обозреватель из Израиля Давид Шарп оценил, действительно ли такие банальные способы защиты работают.

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Эффективны ли туннели из сеток

Известно, что туннель из антидронных сеток, протяженность которого якобы составляет более 2 километров, российские войска сделали между Бахмутом и Часовым Яром. Таким образом враг пытается обезопасить свою технику и личный состав.

Все упирается в то, сколько ресурсов привлечено на создание попыток защититься и что в результате удалось, но если эта пропорция устраивает, то я думаю, что это дает определенный эффект. Иначе меня бы очень удивило, что россияне стараются зря. Предполагаю, вряд ли бы они занимались ерундой,

– сказал Шарп.

По его словам, идея тоннелей из сеток на самом деле достаточно интересная, но есть вопрос, насколько она практически приносит пользу. Другое дело, что на бумаге все может выглядеть красиво, но всегда надо проверять, как это работает на практике. Ведь если этот тоннель подвергается минометному, или артиллерийскому обстрелу, то его можно нейтрализовать.

Обратите внимание! Ранее сетки для защиты от дронов были замечены и в самом Бахмуте. Оккупанты натягивают их над дорогами. В частности, их можно увидеть в районе завода "Синиат" и мебельной фабрики.

Россияне сделали репортаж с одного из мест, где сделан такой тоннель. На снятых пропагандистами кадрах сетки оккупанты сооружают собственноручно. Этим якобы занимаются военные инженеры.

К слову, россияне впервые использовали на фронте новый БПЛА "Изделие-54". Его дальность составляет около 200 километров, масса боевой части – десятки килограммов.