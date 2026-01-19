Над Украиной хотят построить антидронный купол: Федоров рассказал, как это изменит ход войны
- Министр обороны Михаил Федоров рассказал о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил ВСУ для создания антидронового купола над Украиной.
- Этот купол предназначен для уничтожения вражеских дронов еще на подлете, а опыт подразделения Lasar's group планируют масштабировать на всю страну.
Министр обороны Михаил Федоров рассказал детали назначения Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил ВСУ. Он очертил его ключевую задачу - создание антидронового купола над Украиной.
Подобная система поможет защитить критическую инфраструктуру и гражданское население. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра обороны Михаила Федорова.
Что известно о планах построить антидроновой купол над Украиной?
По словам Федорова, речь идет о системе, которая не реагирует на угрозу постфактум, а уничтожает вражеские дроны еще на подлете. Для этого привлекают военных, которые уже доказали свою эффективность в современной войне.
Лазарь, отметил Министр, именно из таких командиров. Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. На их счету – уничтожение вражеской техники на более чем 13 миллиардов долларов, а каждый пятый уничтоженный российский танк является результатом работы этого подразделения. Команда также стабильно входит в лидеры рейтинга "Армии дронов. Бонус". Сейчас этот опыт планируют масштабировать на уровень всей страны, чтобы защитить критическую инфраструктуру и гражданское население от массированных атак дронами.
Федоров подчеркнул, что трансформация армии в условиях ежедневных ударов является сложной, но необходимой.
Антидроновий купол – это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны,
– подчеркнул он.
Какие решения по мнению военных помогут в войне с Россией?
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что Украина может сорвать план Кремля и заставить Россию искать резервы. Он обратил внимание на рост роли Сил беспилотных систем и рекрутинговые шаги, которые должны увеличить количество подготовленных пилотов. Чем эффективнее работают дроны по живой силе противника, тем сложнее Кремлю держать темп и маскировать потери.
Главнокомандующий Сырский считает, что стратегический перелом в 2026 году возможен при условии технологического превосходства над Россией и развития собственного производства оружия. Решающими факторами будут современное вооружение, помощь партнеров, развитие ракетного оружия и искусственного интеллекта.
Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко считает, что важным аспектом остается усиление ПВО. В частности, получения от наших союзников систем Patriot, также партнеры могли бы передать новый экспериментальный противоракетный комплекс. Он усилит нашу оборону и пройдет испытания.