Обжалование депутатами от "Батькивщины" "антиколомойского" закона – попытка партии проявить себя в оппозиционной нише и поторговаться с властью, считают эксперты.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Петр Олещук.

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Иск в Конституционный суд по "антиколомойскому закону" – инициатива "Батькивщины". Это удобный механизм торговли с властью, создания информационного повода и попытка восстановить продуктивные отношения с Коломойским,

– считает Петр Олещук.

Эксперт напоминает: Юлия Тимошенко пыталась использовать тему с рынком земли для повышения рейтингов. Это принесло "Батькивщине" краткосрочный рост популярности. Впрочем, как показывают последние соцопросы, партия вернулась к своему базовому электорату (согласно опросу КМИС, "Батькивщину" поддерживает 8% избирателей – "24").

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При этом Олещук замечает: Конституционный суд с выводами, очевидно, не будет спешить. А само решение будет двузначным. Конечно, это может повлиять на сотрудничество с МВФ. Ведь этот закон был одним из условий дальнейшего сотрудничества. По его словам, МВФ неинтересно, кто, какие иски подает. Фонду важен результат. Если КС решит, что антиколомойский закон не действует, то МВФ примет соответствующие выводы. Но никто не мешает Верховной Раде доработать закон и снова за него проголосовать.

Что известно об "антиколомойском" законе

Закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности был одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Закон называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а антиукраинским.

Закон предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении, затем документ подписал президент, а 23 мая закон вступил в силу.

64 народных депутата подали в Конституционный суд иск. Закон оспаривают по следующим основаниям: