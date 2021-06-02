Антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета-старшего

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления "Приватбанка". Александру Дубилету избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Такое решение принял следственный судья Сергей Мойсак. Антикоррупционный суд транслировал рассмотрение соответствующего ходатайства.
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Меру пресечения Дубилету-старшему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства".Справка. Сейчас Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск. Между тем он уверяет, что не скрывается от следствия и живет в Израиле.
Как пояснили в Центре противодействия коррупции, это решение означает, что подозрение Дубилету полностью обоснованное. А сообщение о нем произошло в соответствии с нормами законодательства.
Для чего заочный арест и что будет, если Дубилет вернется
Журналист Олег Новиков уточнил в своем телеграм-канале, что заочный арест нужен для того, чтобы объявить человека в международный розыск средствами Интерпола.
"Адвокаты Дубилета хотели, чтобы он как-то принял участие в рассмотрении данного ходатайства и говорили, что их клиент не скрывается, а просто живет в другой стране", – говорится в сообщении.
Если Дубилет-старший вернется в Украину, его задержат. Однако под стражу возьмут не сразу. Сначала экс-чиновника доставят в суд для избрания меры пресечения.
В чем подозревают Александра Дубилета
- Бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета подозревают сразу в 2 эпизодах растраты денег этого учреждения.
- Первый из них касается растраты 8,2 миллиарда гривен. Кроме Дубилета, о подозрении сообщили заместителю и руководителю департамента межбанковских операций "Привата".
- Его подозревают и в растрате почти 137 миллиона гривен. За день до национализации "Приватбанка" их безосновательно перечислили страховой компании "Ингосстрах".