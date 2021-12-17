Антимонопольный комитет назначил рассмотрение дела против группы Roshen

Антимонопольный комитет совершил сбор доказательств по делу против трех компаний, подконтрольных Roshen Europe B.V. На следующей неделе госорган намерен признать группу монополистом на рынке патоки.

Рассмотрение намечено на 21 декабря 2021 года. Ответчики – "Интерстарч Украина", "Днепровский крахмалопаточный комбинат" и "Интеркорн Корн Просессинг Индастри" – приглашены на заседание.

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В течение 2018 года она (группа компаний Roshen – 24 канал) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик. В 2019 году усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из России патоки (сиропов), группа повысила цены на поток собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа,

– отметили в АМКУ.

В августе 2020 года Комитет начал рассмотрение злоупотребления монопольным положением. По итогам собранной Антимонопольным комитетом Украины информации предлагается:

признать, что указанные компании занимали монопольное положение на украинском рынке патоки и сиропов;

признать, что группа совершила два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за злоупотребления монопольным положением на этом рынке;

обязать группу прекратить указанные нарушения.

Что известно о Roshen: коротко

Петр Порошенко в 2016 году передал Roshen в "слепой траст" под управление Rothschild Trust.

В 2017 году Липецкая фабрика прекратила работу, закрыли торговый дом и склад готовой продукции.

Россия в городе Липецке арестовала 12 объектов недвижимости корпорации. Кроме этого, государство-агрессор потребовало уплатить более 150 миллионов рублей налогов.

У корпорации есть фабрики в Виннице, Киеве и Кременчуге. Ранее у компании также было предприятие в Мариуполе, которое закрыли зимой 2014 года и впоследствии ликвидировали. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, России (арестованные) и Литве.